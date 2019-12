«Orgasm» ist ein vielversprechender Name für ein Rouge. Natürlich lässt das Produkt von Nars uns nicht wirklich einen erleben, aber immerhin so aussehen, als wäre das gerade noch der Fall gewesen. Die frisch befriedigten, leicht erröteten Wangen sind so begehrt, dass pro Minute zwei der ca. 40 Franken teuren Blushs gekauft werden. Den Orgasmus hamstert man also besser gleich auf Vorrat – nicht, dass man da noch in eine Durststrecke gerät.