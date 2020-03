Endspurt: Von Apokalypse und Hoffnung in Paris

Die reale Bedrohung des Coronavirus hat auch die sonst so erhabene Modebranche fest im Griff und einige, wenn auch erstaunlich wenige, sind erst gar nicht angereist. Auch nur wenig Brands haben ihre Präsentationen oder Cocktailempfänge abgesagt. Wir verspüren jedoch wenig Lust am Ende des Tages an überfüllten Partys den Tag ausklingen zu lassen. Ein ungutes Gefühl beschleicht einen schon manchmal, wenn man Schulter an Schulter in den überfüllten Zelten oder Räumen sitzt, gerade wenn man hört, dass in der Schweiz Veranstaltungen mit über 1000 Menschen verboten wurden. Hier und da gibts für die Gäste Desinfektionsgel am Eingang, es wird weniger geküsst, doch mehr auch nicht. The show must go on.