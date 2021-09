Will Smith träumte von eigenem Harem

Auch über eine Phase während seiner Ehe mit Jada Pinkett Smith (50), in der die beiden nicht monogam gelebt haben, sprach Smith in dem Interview. «Wir haben uns gegenseitig Vertrauen und Freiheit geschenkt, in der Überzeugung, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und die Ehe kann für uns kein Gefängnis sein.» Er würde diesen Weg nicht jedem Paar empfehlen, so Smith. «Aber die Erfahrungen, die Freiheiten, die wir uns gegenseitig gegeben haben, und die bedingungslose Unterstützung sind für mich die höchste Definition von Liebe.»