Sowohl Oscar Isaac (42) als auch Jessica Chastain (44) zeigen in der neuen HBO-Miniserie «Scenes from a Marriage» viel nackte Haut. In der US-Show «The View» erzählt die Schauspielerin, dass sie allerdings eine Bedingung an Hagai Levi (58) gehabt habe, der die Miniserie geschrieben und Regie geführt hat.