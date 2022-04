Die 19 aufregendsten Looks der Met Gala

Alle, die in der Welt von Mode, Film und Fernsehen Rang und Namen haben, versammeln sich jedes Jahr (ausser 2020 – aus Gründen) am ersten Montag im Mai in New York und zelebrieren (sich und) das wichtigste Fashion-Event des Jahres. Mit der legendären Met Gala feiert das Metropolitan Museum of Art seine jährliche Mode-Ausstellung. Mindestens genauso spannend wie die Exponate selbst, sind die modischen Interpretationen des jeweiligen Themas auf dem roten Teppich. 2022 lautet das Thema «In America: An Anthology of Fashion».