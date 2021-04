Ein Video geht viral

Der Beauty Light Wand in Pillow Talk Medium von Charlotte Tilbury macht gerade auf Tik Tok seine Runde und begeistert dank seiner cremigen Konsistenz und des natürlichen Ergebnisses. Schuld am Hype ist übrigens Madison Beer. Die Sängerin schwört in einem Video für die US-«Vogue» auf den Blush und schwärmt begeistert vom Produkt. Also schnell zugreifen, bevor der Frischekick aus der Tube wieder ausverkauft ist.