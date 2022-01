Heisse Röhre

Letizias Lieblingsmaterial ist sexy Leder

Was ist pechschwarz und biegt rasant um die Kurve? Ein Panther? Ein Boxenluder in Latex? Natürlich alles Schwachsinn. Es handelt sich um das royale Kleidungsstück, das Letizia von Spanien so gern spazieren führt. Wer also seine innere Königin channeln will, der trägt jetzt Leder.