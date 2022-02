Wie ein glasierter Donut auszusehen, ist 2022 Trend

Es gibt kaum einen Begriff, der in der Schönheitsindustrie so inflationär gebraucht wird wie Glow. Vermutlich hat er in seiner Häufigkeit sogar Anti-Aging überholt. Glow steht auf Tuben und Tiegeln, auch Beautylabels und Buchtitel heissen jetzt so. Dieser Glow, was im Deutschen so viel heisst wie Leuchten, klingt begehrenswert. Nur: Wie bekommt man ihn? Hailey Bieber weiss es. Offensichtlich. Und weil das Wort Glow schon etwas abgekaut ist, nennt sie es nun «glasiert». Wie ein Donut (siehe Bild unten). So zeigt sie sich jetzt im Bikini – irgendwo ist immer Sommer – auf Instagram (siehe Bild oben).