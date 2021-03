Haut und Haare schön

Das Glow-Geheimnis der Haut dieser Ü50-Influencerin

In Würde altern. So heisst der Instagram-Account einer 53-jährigen Influencerin. Was das (ihrer Meinung nach) bedeutet, wie sie sich den Glow bewahrt und was bei Haut Ü50 generell beachtet werden sollte.