Deshalb brauchen wir Vitamin A

In pflanzlichen Nahrungsmitteln findet sich die Vitamin-A-Vorstufe (Provitamin A) Betacarotin, welche im Körper teilweise in Vitamin A umgewandelt werden kann. Carotionide, welche bestimmte Gemüse und Früchte rot und gelb färben, findet man in roten Paprika, Karotten, Feldsalat und Aprikosen. Sie aktivieren das Immunsystem und schützen unsere Zellen vor freien Radikalen. Wichtig: Damit das Beta-Carotin aus den pflanzlichen Lebensmitteln aufgenommen werden kann, braucht es Öl. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt etwa einen Teelöffel natives Öl, das entspricht 2,4 bis 5 Gramm Fett pro Mahlzeit.