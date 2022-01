Das Leben ist hart. Während wir am Schreibtisch frieren, brutzeln die Schönen und Reichen schon in der Sonne. Mit dabei: Jede Menge Beach- und Ferien-Looks, die uns alles noch ein bisschen schwerer machen. Aber sehen wir es mal positiv: Die Strand-Selfies der Stars dienen uns dazu, jede Menge Inspiration zu sammeln. Dank Kim & Co. wissen wir nämlich schon jetzt, in welchem Bikini wir im Sommer die Badi unsicher machen werden.