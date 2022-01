Löst das Bikiniröckchen bald das knappe Höschen ab?

Einfach mal was überwerfen

Eine Bade-Jupe ist nämlich perfekt für alle, die sich am See oder Strand etwas bedeckter zeigen möchten, aber dennoch als Gesprächsthema gelten wollen. Denn auch wenn das Teil ein paar Zentimeter mehr Stoff hat, ist es nicht weniger hot. Da nehmen wir die Extraportion Tan Lines gerne in Kauf. Andere von Stars und Sternchen begehrte Swimwear-Labels wie Louisa Ballou oder Summer Swim springen auf den Röckchen-Zug mit auf. Die Jupe sieht nämlich nicht nur wahnsinnig scharf aus, sondern ist auch sehr praktisch. Ist das Teil nämlich erstmal getrocknet, lässt es sich darin easy peasy an der Promenade flanieren oder in der Strand-Bar entspannen – ohne sich zusätzlich noch was überschmeissen zu müssen. Wir freuen uns schon jetzt auf heissere Zeiten – und lassen uns bis dahin von schönen Bikini-Röckchen-Bildern berieseln: