Comfort is Key

Falls es noch nicht offensichtlich ist: Nach diversen Lockdowns, WFH und Isolationen möchte niemand mehr eingeengt werden. Darum geht es bei diesem Trend auch nicht. Das Korsett-Top ist die sexy Wiergutmachung für all die elastischen Gummizüge, die unsere Taille in den letzten zwei Jahren über sich ergehen lassen musste. Wir können wieder zeigen, was wir haben – müssen dabei aber nicht auf Komfort verzichten. Die Teile gibt es nämlich auch ohne Schnüre. Statt sich in Marie Antoinette-Manier also die Organe zu zerquetschen, setzen wir lieber auf eine lässigere Version – und das anscheinend noch eine ganze Weile. Das Korsett in all seinen Facetten wird uns nämlich noch lange begleiten. Wurde das Teil doch gerade erst in den Kollektionen für Herbst/Winter 2022 dutzende Male gesichtet. Auf Instagram hat es auf jeden Fall schon jetzt eine grosse einflussreiche Fan-Base: