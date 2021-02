Lasst uns über diese Unterwäsche-Fakten sprechen

Seit wir denken können, steigen wir morgens in einen frischen Slip. So weit, so easy. Dass dieser Slip mit Bedacht gewählt sein sollte, ist irgendwo zwischen Pubertät und heute unter Umständen vergessen gegangen. Warum es wichtig ist, aufs Material zu achten und warum wir in Sachen Grösse auf keinen Fall zu tief stapeln sollten, lest ihr hier.