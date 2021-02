Der Dialog ist wichtig für gegenseitiges Verständnis. Teenager zu ermutigen, ihre Gefühle in Worte zu fassen, ist jedoch gar nicht so einfach. Viele Teenager haben Null Bock, sich mit ihren Eltern hinzusetzen und ein Gespräch zu führen. Zielführend kann sein, die Kinder zu einer gemeinsamen Tätigkeit im Haushalt einzuladen. Zusammen das Abendessen kochen zum Beispiel. So ergibt sich automatisch Zeit, um über den Tag zu quatschen. Es ist dabei wichtig, ihnen zuzuhören und nicht wertend zu reagieren, sondern Anteilnahme zu zeigen.