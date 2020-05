Was wir beim Selber-Waxen zu beachten haben

Wenn es um Waxing geht, gibt es nur zwei Parteien: Die Gönner, die sich dafür regelmässig auf die Liege des Kosmetikstudio ihres Vertrauens schwingen, und die Sparfüchse, die lieber selbst Hand anlegen. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Beim Profi kann man sich relativ sicher sein, dass das Ergebnis genauso aalglatt wird, wie man es sich erhofft. Dafür blättert man aber eine ganz schön hohe Summe auf den Tresen. Die DIY-Methode ist bedeutend günstiger, das Gesparte schmeissen wir ins Post-Corona-Sparschwein. Aber Vorsicht: Wird beim Zuhause-Waxen nicht alles richtig gemacht, kann das Enthaaren schnell in die Hose gehen. Auf was ihr genau achten müsst, damit sich Beine, Bikinizone und Achseln wirklich so spiegelglatt anfühlen wie nach einem professionellen Waxing, zeigen wir euch hier.