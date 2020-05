Dominique Rinderknecht plant ein haariges Projekt

Unsexy ist das nicht. Ungepflegt sind Emily Ratajkowski und Dominique Rinderknecht garantiert auch nicht. Warum ist es also überhaupt noch Thema, ob eine Frau sich die Achseln enthaart oder nicht?

Wahrscheinlich, weil wir alle einfach so gerne urteilen. Immer dann, wenn jemand mal was anders macht, als alle anderen es machen. Schon Immer. Wir finden: Starte deine Challenge, Dominique. Wir sind gespannt, ob und wie sich dein Leben dadurch verändert – und ob du hinterher vielleicht doch wieder die Klinge anlegst. Weil du es dann selbst so entschieden hast.

Emily Ratajkowski haben wir jedenfalls seit ihrem Post eher selten mit Haaren unter den Armen gesichtet. «Ein Glück», möchten Viele meinen. «Schade», finden wir. Denn der Punkt ist ja eigentlich ein guter. Dass am Ende doch wieder alle zur gewohnten Norm zurückkehren, ist aber auch irgendwie interessant …