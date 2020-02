Eigentlich ist das mit dem Waxing eine brutale Sache. Würde man das am Kopf betreiben – um Himmels Willen! Unvorstellbar. Bei Beinen und in der Bikinizone aber quälen wir uns da regelmässig irgendwie durch und beissen die Zähne zusammen, wenn die Kosmetikerin mit dem Wachstopf antrabt. Wer schön sein will, muss leiden und so weiter. Aber halt, stopp! Es gibt Tage, da hängt unsere Schmerzgrenze so tief wie die Hosen in den Neunzigern. Natürlich drückt der Körper keinen Knopf, der alle Nerven lahmlegt, aber doch: Wir sind unempfindlicher. Holt doch mal eben euren Zykluskalender raus, bitte.