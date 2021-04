Vivienne Westwood: Die Erfinderin der Punk-Mode wird 80

Verliebt in einen jungen Studenten

In den 1980er Jahren lernte sie als Gastprofessorin an der Universität für angewandte Kunst in Wien den 25 Jahre jüngeren Tiroler Andreas Kronthaler kennen. Die beiden heirateten 1992 und sind seither zusammen in der Modebranche unterwegs.

Ihr Geheimnis, so jung zu bleiben, ist laut The Guardian, sich nicht zu oft zu waschen. Ihr Ehemann versicherte 2017: «Sie badet nur ein Mal pro Woche.» Ausserdem macht sie Yoga, wie sie dem Süddeutschen Zeitung Magazin in einem Interview zum 70. Geburtstag erzählte. Wenn es ums Altern geht, hat das Paar eine deutliche Abmachung: «Sollte ich zum Pflegefall werden, möchte ich nicht, dass er zu den Menschen gehört, die mich pflegen. Ich werde wieder in meinen Heimatort ziehen, in einem kleinen Häuschen leben und Bücher lesen. Ich habe keine Angst vor dem Alleinsein.»