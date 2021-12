Abschied von ihren platinblonden Haaren

Richtig blond zu werden, wenn man es nicht naturgemäss ist, dauert. Aber mit den eigentlichen Herausforderung wird man als Endkonsumentin dann erst in den darauffolgenden Wochen konfrontiert. Auf die Pflegebedürfnisse der Haare. Darauf, dass man Wäsche um Wäsche darum kämpfen muss, um den aschigen Ton beizubehalten und nicht Richtung gelb zu gleiten. Vielleicht hatte sie das satt. Vielleicht bereitet sie sich wieder darauf vor, zu ihren Wurzeln zurück zu kehren (den grünen) – aber vermutlich eher nicht. Diese Phase ist wohl vorbei, so lässt sie auch Mitte Dezember ihre Teenager-Jahre endgültig hinter sich (am 18. wir sie 20).