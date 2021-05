Billie Eilish, die sich öffentlich für Body Positivity einsetzt, eingepfercht in ein Korsett – diese Kombination provoziert. Aber die Sängerin kontert selbstbewusst: «Ich mache, was ich will, wann immer ich will». Es gehe nur darum, sich gut zu fühlen. «Wenn du ein Kleid tragen möchtest, in dem dich andere zu dick finden, f**k it – wenn du findest, du siehst gut darin aus, dann siehst du gut darin aus.»