Anti-Aging-Wunder

Der Zopf ist nicht nur ein praktischer Weg, um die Haare im Alltag aus dem Gesicht zu halten, sondern auch eine simple Methode, um sich ein paar Jahre jünger zu schummeln. Flechtfrisuren verleihen einen mädchenhaften, romantischen Look. Das Zauberwort, damit die Frisur nicht nach Chindsgi aussieht, lautet «messy». Sprich: Der Zopf sollte nicht zu akkurat geflochten werden. Lieber auf einen Zopf setzen, der auch mal lässig über die Schulter fällt. Wer Trick 17 anwendet – am Ende einzelne Strähnen rausziehen und ins Gesicht fallen lassen – wirkt besonders ungezwungen und verleiht seinem Look eine gehörige Portion Leichtigkeit.