Darum sind alle so verrückt nach Nippeln

Zunächst mal zu den Fakten: Unsere Nippel sind bekanntermassen dunkler, als der Rest unseres Körpers. Kommen wir auf die Welt, sieht das noch anders aus. Ihren tiefen Farbton erhalten sie nämlich erst in der Pubertät. Der Grund ist die steigende Östrogenproduktion, die mit der sexuellen Reife einhergeht. Dass die Männerwelt so auf die kleinen Erhebungen (und ihre Farbgebung) fixiert ist, kommt also nicht von ungefähr.