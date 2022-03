Come on, Barbie, let's go party!

Für diese Trendfrisur braucht ihr weniger als 5 Minuten

Der nächste Y2K-Beauty-Trend steht in den Startlöchern. Nach Zickzack-Scheitel und ultradünnen Augenbrauen stylen wir unsere Haare in hochsitzende Pferdeschwänze – so wie es unsere Lieblings-Popstars in den 2000er schon getan haben.