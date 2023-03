Einziger Wermutstropfen: Weil die SOS-Pflege Gäbeli nur kurzfristig kittet, handelt es sich bei diesem Beauty-Hack nicht um eine Dauerlösung. Will heissen, dass wir mit dem vermeintlichen Wundermittel bloss die Wartezeit bis zu unserem nächsten Coiffeurbesuch überbrücken. Denn nur unser*e Friseur*in des Vertrauens weiss, was gegen Spliss wirklich hilft: Haarspitzen ab – so schmerzhaft das auch klingen mag. Oder aber ihr macht's euch selbst.