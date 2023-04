Zum Hintergrund: In den späten 2010er Jahren, als die Millennials noch jünger waren, bevorzugten Fashionistas enge Jeans mit Stiefeln drüber und seitlich geteilte Haare à la Sienna Miller oder Lucy Liu. Die am meisten verehrte Designerin dieser Zeit, Phoebe Philo, trug ihr blondes Haar oft zur Seite gescheitelt. Aber in den 90er-Jahren und um die Jahrhundertwende, einer Zeit, die für die Generation Z wieder in den Fokus rückt, herrschte ein strenger Mittelscheitel. Viele Tiktoker*innen fetischisieren diese Ära heute, tragen alles, was man damals trug. Social Media und High Fashion befinden sich in einer inzestuösen Rückkopplungsschleife – und so ist es nicht verwunderlich, dass die modische 90er-Fixierung der Gen Z auch den Laufsteg überschwappt.