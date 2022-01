Das Zauberwort lautet Mittelscheitel

Was all diese strengen Dutts gemeinsam haben? Richtig: Sie verfügen über einen kleinen, aber in diesem Fall sehr feinen Ansatz eines Mittelscheitels. Kein Zufall natürlich. Immerhin ist diese Lage des Scheitels dafür bekannt so gut wie jedem Gesicht zu schmeicheln, indem er es länger und gleichzeitig schmaler mogelt. Sieht kompliziert aus, ist wie uns Tiktokerin Keri zeigt, in Wirklichkeit aber ganz einfach zu stylen. Alles was ihr für den Dutt à la Kendall braucht, ist einen feinen Kamm, Haarspray, bei Belieben eine Klammer und, klar, ein Haargummi.