Sind diese Ringe das Geheimnis von Kendall Jenner?

Korrekt. Wir haben uns da mal schlau gemacht.

In diesem Fall übrigens gar nicht so einfach. Der Ursprung der sogenannten «Light Life Ringe» liegt nämlich mehr als 4000 Jahre zurück. Und zwar im alten Ägypten. Dort wurde in der grossen Pyramide von Gizeh, am Eingang zur Königskammer, in einem Stein das «Sacred Cubit», oder auch Cubit Mass gefunden. Eine Formel, in der Erdumfang, -durchmesser und verschiedene andere Elemente in bestimmter Relation zueinander stehen, und die den Ägyptern als Grundlage für viele ihrer Bauten diente. Das «Sacred Cubit»-Mass und die verwandten «Lost Cubit»- und «Royal Cubit»-Masse enthalten – so heisst es – eigene Schwingungsfrequenzen, die sich auch auf eine geistige Ebene übertragen lassen sollen …