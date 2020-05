Schweissflecken, hervorblitzende BH-Träger oder Laufmaschen sucht man bei den Royals vergeblich – da sitzt alles niet- und nagelfest an Ort und Stelle. Egal, ob bei öffentlichen Auftritten oder während des geschäftlichen Zoom-Calls – sie sind einfach immer und überall makellos gestylt! Okay, fast immer. Hin und wieder unterläuft auch den adeligen Damen eine klitzekleine Panne. Aber genau das macht sie ja erst recht sympathisch. Umso mehr, wenn man wie Königin Máxima ganz easy damit umgeht: Die Dreifach-Mama erschien beim Besuch eines Krankenhauses in Amsterdam in einem beigefarbenen Kleid mit Ballonärmeln. So weit, so gut. Doch das besagte Dress wurde auf der Hinfahrt dermassen zerknautscht, dass es quasi eine einzige Knitterfalte war, als die 49-Jährige aus dem Auto stieg. Ups!