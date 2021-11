Erinnert ihr euch an die Zeit als Avril Lavigne mit «Sk8er Boi» zur Hymne wurde und Bands wie Green Day und Blink 182 fast das Radio sprengten? Ja, damals, fernab von trapigen «Skrrs» erlebte der Pop-Punk seinen Höhenpunkt. Baggy Jeans wichen schwarzen Skinnys und zerrissenen Strumpfhosen. Um die Hüfte schnallte man Nieten und die Füsse wurden schützend in Doc Martens gehüllt. Wie so oft prägte Musik die Mode.