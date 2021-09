Nun trägt sie das umstrittene & Other Stories Kleid samt Lackheels von Prada wieder. Was sie uns damit sagen will? Nachhaltigkeit ist cool? Die Meinung ihrer Hater ist ihr egal? Was es auch sein mag, wir finden: Letizia steht nicht nur für eine wichtige Massage ein, sie macht in ihrem Lederkleid auch (mal wieder) eine ganz schön gute Figur. Super!