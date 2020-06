Das Beauty Secret hinter Letizias braunen Beinen

Wir sind bekennende Letizia-Fans. Warum? Die 47-Jährige ist intelligent, charmant, schön und recycelt ihre royale Garderobe so gekonnt, wie kaum eine andere (hi, Kate). Ausserdem: dieser Glow … Klar, die Königin hat quasi ein Abo auf jene Sonnenstrahlen, von denen unsereins sich nur in den Spanien-Ferien den Teint küssen lassen kann. Aber selbst jetzt, nach Krise und Quarantäne, sieht Letizia aus, wie frisch von der Sonnenbank.