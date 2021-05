Königin Letizia von Spanien besuchte am 7. Mai eine Militärparade in Colmenar Viejo im Norden der Region Madrid. Bei ihrem Auftritt trug sie ein cremeweisses Tweed-Dress mit langer Knopfreihe, das sie bereits vor 15 Jahren zu einem besonderen Anlass getragen hatte. Die Ehefrau von König Felipe VI., 53, zeigte sich erneut in dem langärmeligen Midikleid des spanischen Modedesigners Felipe Varela, mit dem sie bereits bei der Taufe ihrer ältesten Tochter Prinzessin Leonor, 15, im Jahr 2006 glänzen konnte.