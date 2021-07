Megan Fox verteidigt ihre Beziehung mit Machine Gun Kelly

Die Reaktionen auf die neue Liebe fielen nicht nur positiv aus. Vor allem Megans Alter wurde immer wieder zum Thema, sie sei viel zu alt für den Musiker, wurde kritisiert. Nun hat Megan Fox genug. In einem Interview mit «InStyle» rechnet sie mit den bösen Stimmen ab: «Alle tun so, als würde ich mit einem viel jüngeren Mann ausgehen, dabei ist das überhaupt nicht so! Er ist 31, und ich bin 35.», nervt sich die Schauspielerin.