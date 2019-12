Reine Kopfsache

Alle tragen Bop – aber was zur Hölle ist das?

Googlet man die drei Buchstaben, dann spuckt Wikipedia «Base of the Pyramid» aus – ein Geschäftsmodell in den Wirtschaftswissenschaften. Wir stellen hier ja eher haarscharfte Trend-Anlaysen an. Wir lösen mal eben auf: Ein Bop ist nichts anderes als ein Bob mit Pony.