Falle Nummer 2: Die Frisur

Was unser Haar mit Pickeln zu tun hat? Einiges. Das grösste Problem stellt dabei der Hairstyle dar. Gerade bei offenem Haar oder Pony-Frisuren fasst man sich in der Regel ziemlich oft ins Gesicht. Leider sind unsere Hände (genau wie das Smartphone) oft mit Schmutz, Fett oder Bakterien behaftet. Je öfter wir uns die Strähnen aus Stirn oder Wange streichen, desto mehr Dreck landet dabei in unseren Poren. Wer die Finger einfach nicht stillhalten kann, bindet sich den Schopf in Zukunft also öfter mal zusammen.