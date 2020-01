Deshalb ist Treppensteigen so gesund

Neben diesen (bereits sehr beachtlichen) Vorteilen regt ihr durch das Treppensteigen eure kardiorespiratorische Fitness an. Was zum Henker das ist? Die kardiorespiratorische Fitness gobt Auskunft darüber, wie gut die Atmung und der Blutkreislauf in der Lage sind, den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Diese Fähigkeit zu trainieren ist unglaublich wichtig, damit man auch im Alter noch fit bleibt und der Körper weniger anfällig ist für Krankheiten.