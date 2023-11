Keine schlaflosen Nächte mehr

Wie man mit Moon Breathing im Nu einschlummert

Sorgen, Stress oder Streit mit eurer besseren Hälfte? Es gibt unzählige Gründe für schlaflose Nächte. Manchmal plagen die uns sogar ganz grundlos oder wir sitzen plötzlich mitten in der Nacht hellwach in den Kissen. Wir verraten, wie ihr euch mit «Moon Breathing» ganz leicht selbst in den Schlaf atmen, ääh wiegen, könnt.