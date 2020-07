Oh wie wünsche ich mir ein Tablet daher. Zeichentrickfilm an und Ruh' ist! So wie anderen Eltern das machen und ich es eigentlich ganz schlimm finde. Aber leider haben wir so ein Ding nicht. «Werden wir uns auch nicht zulegen», sagt mein Partner bestimmt. Es müsse auch anders gehen. Und das tut es. Mit dem Handy! Genauer gesagt mit zwei – meinem und seinem – wir wollen ja keinen Geschwisterkrieg riskieren. Wir statten die Kinder also mit je einem grossen Kopfhörer aus und lassen sie Hörspiele hören.