Für einen intakten Stoffwechsel

Wer unter Verdauungsproblemen leidet, greift am besten zu Magnesit, rotem Jaspis oder Bergkristall. Sie sollen sich positiv auf unseren Stoffwechsel auswirken, den Körper entgiften und sogar Heisshunger-Attacken stoppen. Am Morgen und direkt auf nüchternem Magen können die Edelsteine ihr Wirkung am besten entfalten.