Dass Koffein in diversen Kopfschmerzmitteln enthalten ist, ist kein Zufall. Es steigert nämlich nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern regt ausserdem den Stoffwechsel und die Durchblutung an. Die zum Beispiel bei einer Migräne geweiteten Blutgefässe im Gehirn werden durch Koffein verengt, der empfundene Schmerz wird gemindert. Wer zusätzlich den Saft einer halben Zitrone in seinen Kaffee presst, lindert mit der Wirkung des enthaltenen Vitamin C den Kopfschmerz zusätzlich.