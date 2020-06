Von think big zu stay home. Ja, man kann durchaus sagen, das Ferienmotto 2020 hat sich seit März ein wenig verändert. Hatten wir zu Beginn des Jahres noch eine To-Do-List voller guter Dinge am Start, ist inzwischen das Meiste davon gestrichen. Na klasse. Und jetzt? Zwar sind die ersten Grenzen wieder offen, das Virus treibt aber noch immer sein Unwesen. Sich da im Sommer an überfüllte Strände im Ausland legen? Kommt für die meisten von uns wohl eher nicht in Frage. Und so bleiben wir, auch wenn es schmerzt, dieses Jahr zu Hause.