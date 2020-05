Wir haben beim TCS nachgefragt, ob es noch Platz gibt auf den beliebten Familien-Campingplätzen. Offenbar ja. Aber da Herr und Frau Schweizer voraussichtlich nicht ans Meer fahren können, sei vor allem die Nachfrage auf Plätzen, die am Wasser liegen, riesig. Ist die Lage allgemein so, dass man schnell buchen muss, um noch ein Plätzchen zu kriegen?

Campingplätze sind diesen Sommer heiss begehrt, auch wenn noch unklar ist, wann und unter welchen Bedingungen sie öffnen können. Wer ganz vorne am Beach sein Zelt aufstellen will, muss klar jetzt buchen. Wer aber eben an einem weniger bekannten Ort eine Ferienwohnung sucht, im Albulatal, im Obwalderland, im Greyerzerland oder im Jura, der kann abwarten, bis der Bundesrat Ende Mai hoffentlich einen definitiven Entscheid zu den Sommerferien fällt. Wir hoffen, dass ab 8. Juni zahlreiche Attraktionen und Ausflugsziele wieder geöffnet sein werden.