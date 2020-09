Danke, Zoom: So wohnen die Queen und andere Royals

Last but not least unser Lieblings-Herzogen-Paar. William und Kate sind die Jüngsten in unserer gemütlichen Homestory-Runde, ihren Arbeitszimmern sieht man das aber nicht an. Wir sehen einen … sagen wir mal nicht ganz so modernen Drucker, viel Papierkram und Kabel ohne Ende. Sogar am Telefon. Vielleicht möchten die Herrschaften da demnächst mal etwas umrüsten?

Ansonsten aber sehr übersichtlich und gemütlich. Wir machen dann mal ein Feuerchen im Marmor-Kamin.