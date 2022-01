10 Vorsätze, die tatsächlich etwas bewirken werden

8. Ein neues Hobby lernen

Jeder braucht eine kleine Auszeit. Ein Hobby ist eine hervorragende Möglichkeit, den Geist zu zwingen, über andere Dinge als den Job nachzudenken. Wie wäre es mit Stricken oder Nähen? Wer gerne an der frischen Luft ist, kann sich an der Gartenarbeit versuchen. Unser Tipp: Was auch immer man wählt, der Einstieg in eine neue Aktivität sollte immer Spass machen.