Klare Sicht

Wenn trockene Augen oder ein Fremdkörper in ihnen zum Reiben verführen, ist es oft schwierig, dem Drang zu widerstehen. Es gibt jedoch bessere Alternativen, als sie mit den Fingern zu berühren. Wenn trockene Augen einen plagen, ist es meist ein Zeichen von Müdigkeit. Da hilft oft eine Nacht mit genügend Schlaf. Wer seine Seher gerne nach einem langen Arbeitstag am Laptop reiben will, der sollte ab und zu an die frische Luft. Falls das nicht möglich ist, helfen auch Augentropfen, die das Sehorgan ein wenig befeuchten. Fremdkörper werden am besten mithilfe eines Tuchs oder unter laufendem Wasser entfernt. Ist der Gegenstand ein wenig spitz oder könnte Schäden auf der Hornhaut verursachen, bitte direkt zu einem Arzt oder einer Ärztin gehen. Diese können das störende Objekt ohne grosse Schäden zu hinterlassen entfernen.