Doch so offensichtlich wie in der Flasche kommt der Alkohol nicht immer daher, er kann sich auch gut in diversen Speisen verstecken. Egal ob Trüffel-Jus, Portwein-Reduktion oder Cognac-Sauce, Wein oder Spirituosen sind fast immer dabei, wenn es ums Verfeinern und Abschmecken der Gerichte geht. Doch nicht nur in Saucen, auch in zahlreichen anderen Lebensmitteln hat es Hochprozentiges drin. Im Tiramisu, das es zum Dessert gibt, genauso wie in den Pralinen oder den Kirschstängeli, die auf dem Wohnzimmertisch liegen.