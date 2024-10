Meditieren wird überflüssig

Okay, das ist vielleicht etwas sehr auf die Spitze getrieben – tut, was euch guttut. Trotzdem stimmt es, dass Kamillentee entspannt. Das in den Blüten enthaltene Apigenin wirkt wie ein leichtes Schlafmittel und lässt uns vom Alltagsstress herunterfahren. Und das ganz ohne Alkohol, langjährig erlernte Meditationspraktiken und vor allem: ohne Nebenwirkungen.