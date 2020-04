Stärkt die Quarantäne unsere Beziehung?

Not macht erfinderisch (und romantisch)

Das mag sich extrem anhören und funktioniert sicher nicht für alle Paare – no Pressure. Was ich aber aus tiefster Überzeugung empfehle: Macht euch doch mal schön füreinander. Ja, schon klar, wir sind den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden und in Leggings oder Jogginghose lässt es sich dort einfach am besten rumlungern. Aber: Sich hin und wieder mal aufzubretzeln, tut nicht nur dem eigenen Ego gut, sondern bringt ausserdem eine ganz andere Stimmung in eure Bude. Um das Ganze noch weiterzutreiben: Wieso trefft ihr euch nicht mal zum Dinner-Date am Esstisch? Oder zum Picknick auf dem Balkon? Apéro beim Sofa? Das kann tatsächlich noch besser sein als im echten Leben. Warum? Weil ihr euch damit zeigt, dass ihr es miteinander so schön findet, dass es zu schade wäre, sich nur vor der Glotze anzuschweigen. Sicher, auch das kann zwischendurch absolut angenehm und genau das Richtige sein – aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will.