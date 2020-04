Wie die Periode unseren Schlaf beeinflusst

Zur Erklärung müssen wir etwas ausholen. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, dass unser Schlaf in verschiedene Phasen unterteilt wird. Eine davon ist die REM-Phase und bedeutet auf Englisch «Rapid Eye Movement». Wer 8 Stunden schläft, befindet sich ungefähr 2 Stunden in dieser Phase: Der Blutdruck steigt und die Augen bewegen sich ganz schnell hinter den Lidern. Unser Schlaf ist dabei aber nicht sehr tief, weil das Gehirn unglaublich aktiv ist. Es überrascht deshalb nicht, dass wir in dieser Phase am meisten träumen. Wachen wir währenddessen auf, können wir uns extrem gut an das Geträumte erinnern. Und genau hier kommt jetzt eben unser Zyklus ins Spiel.